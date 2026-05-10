ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لقائد عسكري كوري شمالي، بعد مشاركة قوات من بلاده في العرض العسكري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأحد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير، إن "القوات الكورية الشمالية سارت في الساحة الحمراء بموسكو"، في العرض الذي يوافق الذكرى الحادية والثمانين للنصر السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوكالة أن "بوتين التقى قائد قائد الوحدة المشاركة بعد العرض، وأعرب عن امتنانه"، مشيرة إلى أن "مشاركة القوات جاءت بدعوة من روسيا".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في وقت سابق، أنها المرة الأولى التي يسير فيها جنود كوريون شماليون إلى جانب القوات الروسية في عرض يوم النصر السنوي.

ونشرت بيونغيانغ حوالي 15 ألف جندي لدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، بعد أن وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وبوتين معاهدة شراكة استراتيجية في يونيو 2024.