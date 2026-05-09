وأدى التصادم إلى نشوب حريق في المحرك، مما أجبر الطيار على التوقف والركاب على إخلاء الطائرة، التابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز".

وحسب منشور على الحساب الرسمي للمطار على منصة "إكس"، فإن الطائرة التي كانت في طريقها من دنفر إلى لوس أنجلوس "أبلغت عن اصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع في مطار دنفر مساء الجمعة".

وقال متحدث باسم المطار إن الشخص المجهول صدم بعد دقيقتين من اجتيازه سياجا وقتل، ولا يعتقد أنه موظف في المطار.

وقالت "فرونتير إيرلاينز" في بيان، إنه "تم الإبلاغ عن دخان في القمرة، وألغى الطيارون الإقلاع"، بينما لم يتضح ما إذا كان الدخان على صلة بالتصادم.

وأضافت الشركة أن الطائرة كانت تحمل 224 راكبا و7 من أفراد الطاقم.

وتم إجلاء الركاب عبر المنزلقات، وقال المتحدث باسم المطار إن 12 راكبا أصيبوا بجروح طفيفة، ونقل 5 إلى المستشفيات.