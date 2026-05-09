ومن المتوقع أن ترسو السفينة "هونديوس" في جزيرة تينيريفي الإسبانية يوم الأحد، على أن يتم بعد ذلك نقل 22 بريطانيا كانوا على متنها جوا إلى بريطانيا.

وأعلنت مدريد، السبت، أن دولا عدة في العالم سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من السفينة السياحية المتجهة إلى إسبانيا، والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد قال في وقت سابق، السبت، الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات ووضع خطط طوارئ من أجل المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم.

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا أكدت أنها سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن السفينة السياحية "هونديوس" المتجهة إلى إسبانيا، والتي تشهد تفشيا لفيروس هانتا.

كما أشار الوزير فرناندو جراندي-مارلاسكا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين أخريين لنقل باقي المواطنين الأوروبيين.

على صعيد متصل، توقعت الشركة المشغلة للسفينة السياحية، التي تضررت بسبب تفشي فيروس هانتا، وصولها إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" في بيان، أمس الجمعة، إن "الاستعدادات المتعلقة بنقطة الوصول، وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب، وخطط السفر اللاحقة لهم، والطاقم المتضرر، تقودها منظمات من عدد من الدول".

وأضافت الشركة أن ذلك يشمل منظمة الصحة العالمية والسلطات الهولندية، وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية.

وتابعت الشركة أنه لم تظهر أي أعراض على أي شخص على متن السفينة السياحية التي ترفع علم هولندا (إتش.في. هونديوس)، حتى مساء أمس الجمعة.

وأضافت الشركة أنه بعد رسو السفينة في ميناء غراناديلا في جزيرة تينيريفي، ستتولى السلطات مسؤولية الإجراءات الطبية وعودة الركاب المحتملة إلى بلادهم.