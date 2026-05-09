وللمرة الأولى منذ قرابة عقدين، غابت المعدات العسكرية الثقيلة والآليات القتالية عن الساحة الحمراء، في مشهد مغاير للعروض السابقة التي كانت تهدف لاستعراض القدرات العسكرية الروسية.

وبدلا من ذلك، اكتفت موسكو بمرور وحدات راجلة وعروض جوية، مع عرض مقاطع فيديو مسجلة مسبقا من جبهات القتال في أوكرانيا عبر شاشات ضخمة.

وأظهر بث التلفزيون الرسمي انطلاق العرض مع دخول تشكيلة من الجنود يحملون العلم الروسي إلى الساحة الحمراء.

وشدد الكرملين الإجراءات الأمنية وقلص حجم الحدث السنوي، بعد سلسلة هجمات أوكرانية على منشآت الطاقة الروسية.

وبعد محاولتين فاشلتين لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع من جانب كل من روسيا وأوكرانيا، أعلن ترامب عن هدنة بين البلدين تستمر لثلاثة أيام بدءا من السبت، مبديا الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يضع حدّا للحرب.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "نأمل في أن تكون هذه بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة"، لافتا إلى أن الهدنة ستترافق مع تبادل ألف أسير من كل من الطرفين.