وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11920 دبابة، و24541 مركبة قتالية مدرعة، و41712 نظام مدفعية، و1780 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1371 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و1351 نظاما أرضيا، و281208 طائرات مسيرة، و4585 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و95252 مركبة وخزان وقود، و4173 وحدة من المعدات الخاصة.

في غضون ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، في كلمة له خلال حضوره العرض العسكري الروسي المقام في الساحة الحمراء بمناسبة يوم النصر إن جنوده في أوكرانيا يقاتلون "قوة عدوانية" مدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأكمله.

وتزامنت هذه الذكرى التي تم تقليص الاحتفالات بها هذا العام على خلفية مخاوف أمنية، مع بدء هدنة موقتة لثلاثة أيام أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحظيت بموافقة كل من موسكو وكييف.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "نأمل في أن تكون هذه بداية النهاية لحرب طويلة ودامية وشرسة"، لافتا إلى أن الهدنة ستترافق مع تبادل ألف أسير من كل من الطرفين.



من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، أنه أمر الجيش بعدم استهداف الساحة الحمراء في موسكو خلال العرض الروسي، مؤكدا في بيان منفصل أن حكومته ستلتزم وقفَ إطلاق النار لتسهيل عملية تبادل الأسرى، وهي هدنة أعلنت موسكو قبولها.