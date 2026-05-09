وقال البنتاغون إن هذا يمثل الإصدار الأول من "ملفات لم تعرض من قبل، حول الظواهر الشاذة غير المحددة"، مضيفا أن "الشعب الأميركي يمكنه الآن الوصول إلى ملفات هذه الظواهر الخاصة بالحكومة الاتحادية، التي رفعت عنها السرية على الفور".

ونشر البنتاغون صورا باللونين الأبيض والأسود لأجسام طائرة، إضافة إلى وثائق قديمة من الإدارات والوكالات الحكومية.

ويضم الإصدار الأول أكثر من 160 ملفا.

وذكر في منشور على منصة "إكس"، أنه "في حين سعت الإدارات السابقة إلى التشكيك في الأمر أو ثني الشعب الأميركي عنه، فإن الرئيس دونالد ترامب يركز على توفير أقصى درجات الشفافية للجمهور، الذي يمكنه في نهاية المطاف تكوين رأيه الخاص حول المعلومات الواردة في هذه الملفات".

وكان ترامب قد أعلن في فبراير الماضي، عن نشر ملفات حول "مسائل معقدة للغاية لكنها مثيرة للاهتمام ومهمة للغاية".

وقال على منصة "تروث سوشال" الخاصة به، إن الدفعة الأولى أصبحت الآن متاحة للعرض العام.

وإلى جانب البنتاغون، يقود هذا الجهد كل من البيت الأبيض، ومدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الطاقة، وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وأضاف البنتاجون أنه سيتم الإفراج عن وثائق إضافية بشكل تدريجي ومستمر.

ويتميز موقع إلكتروني تم الكشف عنه مؤخرا ويضم وثائق تتعلق بهذه الظواهر، بطابع قديم واضح، إذ تعرض الصفحة صورا عسكرية بالأبيض والأسود لأجسام طائرة، إلى جانب نصوص مكتوبة بخط يشبه ما تنتجه الآلة الكاتبة.

وتفصل إحدى الوثائق مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شخص تم تعريفه بأنه مشغل طائرة مسيّرة، أفاد أنه شاهد في سبتمبر 2023 "جسما مستقيما ذا ضوء ساطع بما يكفي لرؤية خطوط في السماء".

ووفقا للمقابلة، فقد "كان الجسم مرئيا لمدة تراوحت بين 5 و10 ثوان، ثم انطفأ الضوء واختفى الجسم".

وكان البنتاغون يعمل منذ سنوات على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، بينما أنشأ الكونغرس مكتبا عام 2022 لتولي مهمة رفع السرية عن هذه المواد.