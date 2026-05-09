وكان مسؤول ​في إحدى وكالات الإنقاذ في إندونيسيا قال لـ"رويترز"، الجمعة، إن السلطات ​ما زالت تحاول تحديد موقع 3 متسلقين مفقودين، بعد إنقاذ 17 حاصرهم ثوران البركان.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة مقتل الثلاثة.

وذكرت وكالة المسح الجيولوجي الإندونيسية أن جبل دوكونو، الواقع في المقاطعة الشمالية في أرخبيل الملوك أو "نورث ​مالوكو"، ثار صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، مطلقا رمادا بركانيا ارتفع لمسافة نحو 10 كيلومترات في السماء.

وقالت رئيسة الوكالة لانا ساريا في ‌بيان، إن الوكالة ‌أبقت مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة، وهو أعلى مستوى.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها الوكالة سحابة ضخمة من الرماد تتصاعد من فوهة البركان، وتغطي سفوح الجبل.

وانخفض النشاط البركاني في جبل دوكونو ‌العام الماضي، إلا أنه عاد للزيادة ‌مرة أخرى في ⁠نهاية مارس، مع ما يقرب من 200 ثوران بركاني صغير النطاق.

وأكد مسؤولون أن تسلق جبل دوكونو محظور منذ ثوران سابق في 2024.

وحذرت السلطات السكان من القيام بأي أنشطة ضمن نطاق 4 كيلومترات من فوهة البركان، كما نبهت وكالة المسح الجيولوجي ‌إلى مخاطر تدفق الطين البركاني عند هطول الأمطار.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تعطل حركة الطيران بسبب ثورة البركان.