وفي تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض، امتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.

وعندما سألته مراسلة "سي إن إن" عما إذا كان قد تلقى ردا من إيران، قال: "من المفترض أن نتلقى ردا منهم الليلة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران الجمعة بشأن مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب.