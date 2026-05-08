وأعلنت المنظمة تسجيل 6 إصابات مؤكدة بالفيروس إلى الآن، من أصل 8 حالات مشتبه بها.

وجاء الإعلان عقب تفشي فيروس "هانتا" على متن سفينة سياحية.

وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: "حتى 8 مايو، تم الإبلاغ عن إجمالي 8 إصابات، من بينها 3 وفيات (نسبة الوفيات 38%)".

وأوضحت أنه "تم تأكيد 6 حالات مخبريا كإصابات بفيروس هانتا، جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة فيروس الأنديز (آيه أن دي في)"، إضافة إلى حالتين مشتبه بهما.

وأضاف البيان أن "منظمة الصحة العالمية تقيم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض".

وكشفت المنظمة أنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر.

كما أوضحت أن "مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا".