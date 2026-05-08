وبعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 29 أبريل، قال ترامب إن العمل جار على وقف مؤقت لإطلاق النار.

وكان بوتين أعلن هدنة مماثلة العام الماضي استمرت 3 ‌أيام، لكن من دون الاتفاق عليها مع كييف.

وذكر ترامب في منشور على منصة "تروث ‌سوشال"، أن الهدنة ‌ستشمل وقف جميع الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى تبادل ألف أسير من كل بلد.

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا بداية نهاية حرب طويلة جدا ودموية وصعبة"، وأشار إلى أن هناك تقدما مستمرا في ‌المحادثات لإنهاء الصراع الذي بدأ في فبراير 2022.

وأعلنت روسيا وقف إطلاق ‌النار يومي الجمعة والسبت، بالتزامن مع إحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقدمت أوكرانيا مقترحها لوقف إطلاق نار مفتوح ⁠يبدأ منتصف ‌ليل الثلاثاء، وحثت روسيا على اتخاذ إجراء مماثل.

والخميس قال مسؤولون إن كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف وصل إلى ⁠ميامي لعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلين أميركيين، في ظل تعثر محادثات السلام لإنهاء حرب أوكرانيا ⁠خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووصلت المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بسبب منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، إذ تطالب موسكو كييف بسحب ​قواتها من أجزاء من المنطقة لم تتمكن من السيطرة عليها خلال الحرب.

وتؤكد أوكرانيا أنها لن تتنازل عن أي أرض تسيطر عليها.

وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك ​وقف ‌إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما على حدة، إذ حملت موسكو وكييف إحداهما الأخرى مسؤولية خرق الهدنة.