وقال روبيو خلال زيارة إلى روما: "تزعم إيران حاليا أنها تملك الحق بالسيطرة، على ممر مائي دولي... هذا أمر غير مقبول يحاولون تطبيعه".

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر بعد كيفية الرد على رفض بعض الحلفاء السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدهم.

وقال روبيو: "إذا كان أحد الأسباب الرئيسية لوجود الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي هو القدرة على نشر قوات في أوروبا يمكن استخدامها في حالات طارئة أخرى، ولم يعد ذلك ممكنا الآن، أقله لدى بعض أعضاء الحلف، فهذه مشكلة يجب النظر فيها".

وتُغلق طهران عمليا مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا، منذ بداية الحرب في 28 فبراير.

وتواصل واشنطن حصارها الذي فرضته في 13 أبريل على الموانئ الإيرانية، والذي جاء بعد 5 أيام على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "آيه بي سي نيوز"، الخميس، أن وقف إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠طهران لا يزال ⁠قائما رغم ⁠الضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن على إيران.