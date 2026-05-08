وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، الخميس، إنه تم اطلاعه على الوضع، مضيفا: "نأمل أن يكون الأمر تحت السيطرة إلى حد كبير".

وأوضح: كانت تلك السفينة.. وأعتقد أننا سنصدر تقريرا كاملا عنها غدا. هناك الكثير من الأشخاص المميزين يدرسون الأمر، وينبغي أن يكون الوضع جيدا، نأمل ذلك".

وردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي للأميركيين القلق من انتشار الفيروس، قال ترامب إنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.

الجمعة، أكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية إصابة مواطنين بريطانيين بفيروس "هانتا"، مع وجود حالة مشتبه بها لمواطن بريطاني في جزر تريستان دا كونا البركانية، التي تقع في جنوب المحيط الأطلسي.

وتبحر السفينة "إن في هونديوس" الموبوءة في المحيط الأطلسي، ومن المرتقب أن تصل إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، غير أن بعض ركابها غادروا السفينة في الأيام الماضية.

وتعمل العديد من الدول على تتبع الركاب الذين غادروا السفينة قبل رسوها قبالة كاب فيردي، للتأكد من عدم ظهور أعراض عليهم أو نقل العدوى إلى آخرين دون قصد.

وأعادت هذه الأحداث إلى الأذهان بداية جائحة "كوفيد-19"، غير أن منظمة الصحة العالمية قالت إن "هانتا"، الذي ينتقل عبر القوارض، ليس وباء ولا ينتشر بوتيرة انتشار كورونا.

وطبقت بريطانيا والولايات المتحدة بروتوكولات مكافحة الفيروسات للتصدي لاحتمال انتشار فيروس "هانتا".

وكانت السفينة، التي كانت تقل نحو 147 راكبا وطاقما خاصا، قد غادرت مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين في الأول من أبريل الماضي، ومرت عبر عدة جزر ومناطق.

وفي ذات السياق، أعلن مستشفيان هولنديان الخميس أن اثنين من ركاب السفينة اللذين تمّ إجلاؤهم، مصابان بالفيروس.

والركاب الثلاثة الذين توفوا منذ بدء الرحلة هم امرأة ألمانية والزوجان الهولنديان اللذين قاما بجولة في أميركا الجنوبية قبل الرحلة البحرية.

ويحقق المسؤولون والخبراء في الأرجنتين لتحديد ما إذا كانت بلادهم هي مصدر تفشي فيروس "هانتا" الذي اجتاح السفينة السياحية العابرة للمحيط الأطلسي.