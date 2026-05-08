وأفادت الوكالة بأن المشتبه بهم الـ 29 متهمون بالمشاركة في "نظام مناقصات وهمية أو غير قانونية" من خلال شركة تابعة لبلدية إسطنبول متخصصة في تنسيق الحدائق والمناظر الطبيعية.

ومن بين المشتبه بهم مديرة إدارة الحدائق والمتنزهات في المدينة.

وتأتي هذه العملية في حين يُحاكم رئيس بلدية إسطنبول، منذ شهرين إلى جانب 413 متهما آخر.

ويُتهم أكرم إمام أوغلو الذي أُوقف في مارس 2025، بقيادة شبكة إجرامية واسعة النطاق تُوصف بـ "الأخطبوط"، وهي تهمة ينفيها.

ويواجه هذا المعارض 142 تهمة، وعقوبة السجن لمدة تصل إلى 2430 عاما.