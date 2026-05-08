وبحسب الشبهات، أقام الأربعة علاقات طويلة الأمد مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية، قاموا في إطارها بتصوير مواقع مختلفة، وتخريب ممتلكات منها مدرسة القوات الجوية.

كما أن بعضهم بادروا بأنفسهم لتنفيذ مهام أمنية، حيث تم القبض عليهم في مارس الماضي والجمعة وجهت النيابة العامة في إسرائيل لوائح الاتهام ضدهم، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "ميزان" التابعة ‌للسلطة القضائية في إيران أن السلطات أعدمت شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، موضحة أن ‌اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من عمليات الإعدام لأشخاص يزعم أنهم جواسيس بالإضافة إلى متظاهرين وأشخاص ينتمون إلى جماعة معارضة إيرانية في المنفى.