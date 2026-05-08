الجيش الأميركي، قال فجر الجمعة، إنه ⁠شنّ "ضربات مضادة" على إيران الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب طهران.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان: "قضت القيادة الوسطى الأميركية ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج العربي مساء الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر عباس.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات "غير محددة"، مضيفة أن منطقة ميناء بالقرب من جزيرة قشم، كانت من بين المواقع التي أصيبت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعض المصادر تشير إلى أن بعض أصوات الانفجارات مرتبط بعمليات البحرية الإيرانية لتحذير بعض السفن من عبور مضيق هرمز.

وتأتي الضربات ⁠في وقت تترقب فيه ⁠الولايات المتحدة رد إيران على مقترح ⁠أميركي من شأنه وقف القتال بين البلدين، مع الإبقاء على القضايا الأكثر خلافا مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل ‌في الوقت الراهن.