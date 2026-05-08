ويشمل التحقيق 4 صفقات على الأقل حقق فيها المتداولون أرباحا إجمالية تزيد عن 2.6 مليار دولار من خلال المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوث ذلك، وفقا لما ذكرته شبكتا "إيه بي سي نيوز" و"إن بي سي نيوز" الأميركيتان نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت التقارير بأنه تم وضع الرهانات قبل وقت قصير من إعلانات جديدة لترامب أو لمسؤولين في الحكومة الإيرانية، وتشارك أيضا في التحقيق هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن تداول السلع.

وقال مصدر لشبكة "إن بي سي نيوز" إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ولا يوجد دليل على سلوك إجرامي حتى الآن، وبالإضافة إلى التحقيق الحالي، يخطط المحققون أيضا لفحص نشاط مشبوه على منصات تداول في إجراء منفصل يتعلق أيضا بالصراع الإيراني.

وقد ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد في الأسواق العالمية نتيجة للحرب الإيرانية.