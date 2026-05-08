وصرّح ترامب للصحفيين ‌يوم ‌الخميس قائلا إن ‌الولايات ‌المتحدة ⁠تتفاوض ⁠مع ‌إيران، مضيفا أن "باكستان طلبت وقف عملية (مشروع الحرية) خلال المفاوضات مع إيران".

وشدد ترامب على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وعبّر الرئيس الأميركي عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران سريعا.

وأفاد الجيش الأميركي بأن قواته ردّت على هجمات إيرانية بينما كانت ثلاث مدمرات تعبر الممر المائي بـ "ضربات دفاعا عن النفس".

وفي تصريحات لشبكة "أيه بي سي نيوز"، قال ترامب إن وقف إطلاق النار المعمول به منذ نحو شهر "مستمر وهو ساري المفعول"، واصفا الضربات الأميركية بأنها "ضربة خفيفة".

ووفق ترامب فإنه تم استهداف القوات الإيرانية التي كانت تهاجم ناقلات النفط في المنطقة.

في الوقت نفسه، قال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن المدمرات الأميركية "عبرت بنجاح كبير خارج مضيق هرمز تحت النيران" وإنها لم تتعرض لأي أضرار، بينما "لحقت أضرار جسيمة بالمهاجمين الإيرانيين".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "تماما كما هزمناهم مرة أخرى اليوم، سوف نهزمهم بقوة أكبر وبقدر أكبر من العنف في المستقبل، إذا لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة!".

وبيّن الجيش الأميركي، فجر الجمعة، أنه ⁠شنّ ضربات مضادة على إيران يوم الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب طهران.

وجاء في بيان الجيش الأميركي أن القيادة الوسطى الأميركية: "قضت ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات

والمراقبة والاستطلاع".

وأوضح البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

وأكد البيان أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".