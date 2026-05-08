وأضاف والتز أن الولايات المتحدة ودول الخليج العربي قدّمت مشروع قرار يطالب إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية.

وصرّح والتز للصحافيين قائلا: "نؤمن بالمبادئ الأساسية، كحرية الملاحة لكل دول العالم".

وطرحت الولايات المتحدة والبحرين على الدول الأعضاء في مجلس الأمن نصا يدعو إيران إلى وقف "كل الهجمات والتهديدات فورا" ضد السفن، و"أي محاولة لعرقلة" حرية الملاحة في المضيق لا سيما من خلال "زرع ألغام" وفرض "رسوم غير قانونية".

كما يطالب النص طهران بالكشف عن عدد ألغامها في مضيق هرمز ومواقعها وإزالتها، ويسمح للأمم المتحدة بإنشاء "ممر إنساني"، لا سيما لمرور الأسمدة.

وشدد والتز على أنه "يجب على العالم أن يتخذ موقفا ويرفض زرع الألغام بشكل عشوائي لمجرد وجود خلاف مع طرف آخر".

وفي منتصف مارس، تبنى مجلس الأمن موقفا حازما ضد طهران يطالب بـ"الوقف الفوري" للهجمات على دول الخليج ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران، ويندد بإغلاق المضيق.

وامتنعت روسيا والصين عن التصويت آنذاك، ولاحقا في مطلع أبريل استخدمتا حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بإعادة فتح المضيق.

وتُغلق طهران عمليا مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية للنفط المنقول بحرا، منذ بداية الحرب في 28 فبراير.

وتواصل واشنطن حصارها الذي فرضته في 13 أبريل على الموانئ الإيرانية، والذي جاء بعد خمسة أيام على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "أيه بي سي نيوز"، الخميس، أن وقف إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠طهران لا يزال ⁠قائما رغم ⁠الضربات الأخيرة التي نفذتها واشنطن على إيران.

ووصف ترامب "الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية"، بأنها "ليست سوى صفعة خفيفة".

وبيّن ترامب أن "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف".

وتابع قائلا: "لم يلحق أي ضرر بالمدمرات الثلاث لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وذكر الجيش الأميركي، فجر الجمعة، إنه ⁠شنّ ضربات مضادة على إيران يوم الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب طهران.

ونشر الجيش الأميركي بيانا قال فيه: "قضت القيادة الوسطى الأميركية ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

ولفت البيان إلى أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

وأكد البيان أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".