وفي خطابه المسائي، الخميس، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تلقت طلبات تتعلق بالسفر إلى العاصمة الروسية من بعض الدول المتحالفة مع موسكو، أفادت بأن ممثليها يعتزمون حضور الاحتفالات الخاصة بعيد النصر.

ووصف زيلينسكي الرغبة في حضور هذه الاحتفالات بأنها "رغبة غريبة" في مثل هذا الوقت، قائلا: "ننصح بعدم القيام بذلك".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من طرف واحد وقفا لإطلاق النار بمناسبة الاحتفالات، وهي خطوة قوبلت بتشكيك من زيلينسكي الذي رفضها.

وأوضح زيلينسكي: "يريدون موافقة أوكرانيا على إقامة عرضهم العسكري حتى يتمكنوا من الذهاب بأمان إلى الساحة لمدة ساعة واحدة في السنة"، مضيفا: "وبعد ذلك، تريد روسيا مواصلة قتل الناس في أوكرانيا وخوض الحرب".

ودعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف الأربعاء لضمان "الإجلاء في الوقت المناسب" لموظفيها ومواطنيها من العاصمة الأوكرانية في حال شنّت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر، محذّرة من أن ردّها سيكون "حتميا".