ووصف ترامب "الضربات الانتقامية ضد الأهداف الإيرانية"، بأنها "ليست سوى صفعة خفيفة".

وأضاف ترامب أن "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف".

وتابع قائلا: "لم يلحق أي ضرر بالمدمرات الثلاث لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

وذكر الجيش الأميركي، فجر الجمعة، إنه ⁠شنّ ضربات مضادة على إيران يوم الخميس واستهدف مواقع قال إنها مسؤولة عن ‌مهاجمة القوات الأميركية فيما وصفها بأنها ‌أعمال ‌عدائية غير مبررة من جانب طهران.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان: "قضت القيادة الوسطى الأميركية ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع".

وأوضح البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

وشدد البيان على أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها ⁠الجانبان إطلاق النار منذ بدء الهدنة، حيث أعلن الجيش الأميركي يوم الإثنين أنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض ​صواريخ كروز وطائرات مسيرة إيرانية ⁠في إطار محاولة من طهران ​لإحباط مسعى للبحرية الأميركية لاستعادة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولا تزال واشنطن تنتظر رد إيران على مقترح أميركي من شأنه أن يوقف القتال ​لكنه يترك القضايا الأكثر حساسية مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل في هذه المرحلة.

وينص المقترح على إنهاء الصراع رسميا بعد تعليق القتال الشامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السابع من أبريل. ​

لكن ‌المقترح لا يتناول المطالب الأميركية الأساسية المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق ​هرمز الحيوي الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف البحرية الإيرانية 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج العربي مساء الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.

وأشارت وكالة فارس الإيرانية إلى أنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر عباس.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات "غير محددة"، مضيفة أن منطقة ميناء بالقرب من جزيرة قشم، كانت من بين المواقع التي أصيبت.