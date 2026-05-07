وأفاد الجيش الأميركي في بيان: "قضت القيادة الوسطى الأميركية ‌على التهديدات ⁠القادمة، واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن مهاجمة ⁠القوات ‌الأميركية، بما في ⁠ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات ⁠المسيّرة، ومراكز القيادة والسيطرة، ⁠ومراكز الاستخبارات

والمراقبة والاستطلاع".

وأضاف البيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق صغيرة أثناء عبور ثلاث مدمرات تابعة ‌للبحرية الأميركية مضيق هرمز.

وشدد البيان على أنه "لم تتعرض أي أصول أميركية لأي إصابة من جراء الهجمات الإيرانية".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لا نسعى للتصعيد وقواتنا ستبقى متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية".

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف البحرية الإيرانية 3 مدمرات أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الجمعة، بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج العربي مساء الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر عباس.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات "غير محددة"، مضيفة أن منطقة ميناء بالقرب من جزيرة قشم، كانت من بين المواقع التي أصيبت.

وتأتي الضربات ⁠في وقت تترقب فيه ⁠الولايات المتحدة رد إيران على مقترح ⁠أميركي من شأنه وقف القتال بين البلدين، مع الإبقاء على القضايا الأكثر خلافا مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل ‌في الوقت الراهن.

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب مساء الأربعاء انتهاء الحرب مع إيران سريعا، قائلا في ‌إطار فعالية ‌لدعم ⁠مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت ⁠جونز: "عندما ‌تنظرون إلى ⁠ما يحدث، تجدون أننا نفعل ⁠ذلك لسبب بالغ الأهمية: ⁠لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك. يدركون أن ما نفعله صحيح، ‌وسينتهي الأمر سريعا".

واعتبر ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط "ممكن جدا".

وأشار ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي، إلى أنه: "أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيعلّق عملية "مشروع الحرية" التي أطلقها في اليوم السابق لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الحرب.

غير أن واشنطن أبقت في الوقت نفسه على الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل.