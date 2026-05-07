وقبل الإعلان عن تفعيل الدفاعات الجوية في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج العربي مساء الخميس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في ميناب جنوبي إيران، فجر الجمعة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية إنه تم سماع دوي انفجارات عالية بالقرب من ميناء بندر عباس.

وفي تقرير منفصل، أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإيرانية وقوات "غير محددة"، مضيفة أن منطقة ميناء بالقرب من جزيرة قشم، كانت من بين المواقع التي أصيبت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعض المصادر تشير إلى أن بعض أصوات الانفجارات مرتبط بعمليات البحرية الإيرانية لتحذير بعض السفن من عبور مضيق هرمز.

وكان الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب، قد قال ⁠الخميس، إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مذكرة تفاهم تنهي الحرب بشكل دائم قد يستغرق "أسبوعا واحدا".

وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أدلى ترامب بهذا التصريح خلال مقابلة هاتفية، حيث بدا "متفائلا بحذر" حيال فرص التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن اقتراب الطرفين من إطار تفاهم أولي.

وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران على مذكرة التفاهم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يقصد أن الاتفاق النهائي قد يحتاج إلى بضعة أيام إضافية بعد الرد الإيراني المتوقع.

ووفق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فإنه من الصعب قراءة موقف القيادة الإيرانية بدقة، في ظل تشتتها واختفاء بعض رموزها، محذرا من أن الدول التي تنتهك العقوبات الأميركية ستواجه عقوبات ثانوية.