وكتب ترامب في منشور على ‌منصة تروث ‌سوشال، أنه ناقش مع فون دير لاين ملف ‌إيران، واتفقا على أنه لا يمكن لطهران امتلاك سلاح نووي.

وأشار ترامب إلى أنه سيمهل الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من يوليو للوفاء بالتزاماته في الاتفاق التجاري قبل زيادة الرسوم ‌الجمركية الأميركي إلى مستويات أعلى بكثير.

وأضاف: "انتظرت بصبر فارغ أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق التجاري التاريخي الذي أبرمناه في تيرنبيري باسكتلندا، وهو أكبر اتفاق على ‌الإطلاق!".

وتابع قائلا: "قُطع وعد بأن ‌يفي الاتحاد ⁠الأوروبي بالتزاماته في الاتفاق، وأن يخفض رسومه الجمركية إلى الصفر وفقا للاتفاق!.. ووافقت على إمهال التكتل لحين ⁠حلول ذكرى ‌مرور 250 عاما على تأسيس بلادنا، وإلا، ⁠للأسف، سترتفع الرسوم الجمركية المفروضة عليه ⁠فورا إلى مستويات أعلى بكثير".

وتوعد ترامب يوم الجمعة برفع الرسوم الجمركية المفروضة ⁠على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي من 15 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة هذا الأسبوع، بسبب عدم التزام التكتل ببنود الاتفاق المبرم في اسكتلندا في يوليو الماضي.

وتوقع ⁠ترامب مساء الأربعاء انتهاء الحرب مع إيران سريعا، في وقت يسعى ‌فيه للتوصل إلى اتفاق ينهي ‌حالة ‌الجمود بشأن مضيق هرمز وبرنامج طهران النووي.

وذكر ترامب في ‌إطار فعالية ‌لدعم ⁠مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا بيرت ⁠جونز، أنه: "عندما ‌تنظرون إلى ⁠ما يحدث، تجدون أننا نفعل ⁠ذلك لسبب بالغ الأهمية: ⁠لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي. أعتقد أن معظم الناس يدركون ذلك. يدركون أن ما نفعله صحيح، ‌وسينتهي الأمر سريعا".

واعتبر ترامب في وقت سابق من يوم الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط "ممكن جدا".

وفي تصريح لصحافيين في المكتب البيضوي، قال ترامب: "أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيعلّق عملية "مشروع الحرية" التي أطلقها في اليوم السابق لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز الحيوي المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الحرب، متحدثا عن "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي" مع طهران.

غير أن واشنطن أبقت في الوقت نفسه على الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل.