وبحسب الصحيفة، يعتقد أن المريض أُصيب بالفيروس خلال إقامته في أوروبا الشرقية قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أنه طلب الرعاية الطبية بعد ظهور أعراض مرتبطة بالفيروس عليه.

وخضع المريض لفحص الأجسام المضادة عقب ظهور الأعراض، وأظهر الفحص أنه حامل لفيروس "هانتا"، وبعدها أجرى اختبارة آخر أكد إصابته بالفيروس، وفق "معاريف".

ووصفت المصادر حالة المريض بالمستقرة، إذ لا يحتاج إلى العناية المركزة أو العزل الصارم، لكنه ما يزال تحت المراقبة الطبية، وتم إبلاغ وزارة الصحة بالحالة.

ووفقا صحيفية جيروزاليم بوست الإسرائيلية،في هذه المرحلة، لا يمكن نشر تفاصيل عن المريض أو مكان إقامته أو المركز الطبي الذي شُخّصت فيه حالته.

وجاء هذا بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بالفيروس النادر على متن سفينة "إن في هونديوس".

وتبحر السفينة الموبوءة في المحيط الأطلسي، ومن المرتقب أن تصل إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعلى متنها نحو 150 راكبًا، غير أن بعض ركابها غادروا السفينة في الأيام الماضية.

وتعمل العديد من الدول على تتبع الركاب الذين غادروا السفينة قبل رسوها قبالة كاب فيردي، للتأكد من عدم ظهور أعراض عليهم أو نقل العدوى إلى آخرين دون قصد.

وأعادت هذه الأحداث إلى الأذهان بداية جائحة "كوفيد-19"، غير أن المسؤولين أكدوا أنه لا توجد أي أدلة على أن الفيروس، الذي ينتقل عبر القوارض، يمكن أن ينتشر بسرعة مماثلة لانتشار فيروس كورونا.

وطبقت بريطانيا والولايات المتحدة بروتوكولات مكافحة الفيروسات للتصدي لاحتمال انتشار فيروس "هانتا".

وكانت السفينة، التي كانت تقل نحو 147 راكبا وطاقما خاصا، قد غادرت مدينة أوشوايا جنوب الأرجنتين في الأول من أبريل الماضي، ومرت عبر عدة جزر ومناطق.

ما هو فيروس "هانتا"؟

وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن حالات "فيروس هانتا" نادرة، وتنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنا مناسبا لمضيفات القوارض للفيروس.

وأوضحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض أن كل سلالة من "فيروسات هانتا" مرتبطة بأنواع مضيفة من القوارض، وأن هذه الفيروسات تنتقل فيما يعرف بـ"الانتقال الجوي"، أي بواسطة الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد.

وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس "هانتا" إذا عضّه حيوان (قارض) مصاب.

ويعتقد الخبراء أنه من الممكن الإصابة بالفيروس إذا لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب المضيف، وكذلك إذا تناول طعامًا ملوثا.

وكان الفيروس قد انتشر سابقا في كل من الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين، حيث عُرف أيضا باسم "فيروس الأنديز".

أعراض المرض

تشمل أعراض الإصابة بفيروس "هانتا" التهاب المفاصل الروماتويدي، والإرهاق والتعب، والحمى وأوجاع العضلات، خاصة في الفخذين والظهر والوركين، وبشكل أقل في الكتفين، وقد يشعر الشخص المصاب أيضًا بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة، وفي الحالات المتقدمة قد تحدث صعوبات في التنفس وفشل كلوي حاد.

هل له علاج؟

ورغم أن الفيروس قديم ومنتشر حول العالم، فإنه لا يوجد حتى الآن علاج محدد له.

ويعتمد العلاج على الرعاية الداعمة مثل الأكسجين والسوائل ودعم ضغط الدم والتهوية الاصطناعية، ما يجعل التشخيص المبكر أمرًا مهمًا. وتجري حاليًا أبحاث على مضادات فيروسية واسعة المجال لاستخدامها كعلاج مبكر.