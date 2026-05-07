وعُثر على إبستين، الممول سيئ السمعة والمتهم ⁠بالاتجار الجنسي، ميتا في زنزانته بسجن في مانهاتن في أغسطس 2019 في وفاة صُنفت على أنها انتحار.

وفق الوكالة فقد قيل إن الرسالة المكتوبة بخط اليد عثر عليها زميله السابق في الزنزانة، نيكولاس تارتاجليوني، وهو مُدان بالقتل وضابط شرطة سابق.

ونشر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كينيث كاراس، الذي نظر في قضية تارتاجليوني، الرسالة بعد طلب من صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت خبرا عن وجودها الأسبوع الماضي.

وقضى كاراس بأن الرسالة وثيقة قضائية تخضع ‌لحق الجمهور في الاطلاع، لأنها قُدمت في إطار القضية الجنائية الخاصة بتارتاجليوني الذي يقضي أربعة أحكام متتالية بالسجن المؤبد في جرائم قتل مرتبطة بالمخدرات، وأشرف ‌كاراس على تلك القضية.

ولم ‌يجد القاضي سببا قانونيا لإبقائها محجوبة. لكنه لم يؤكد صحة الرسالة ولم يقيّم سلسلة حيازتها. وبدلا من ذلك، اعتبر هذه المسائل غير ذات صلة بقرار رفع السرية.

وقال القاضي في حكمه: "لم يقدم أي طرف رأيا مضادا يبرر إبقاء الرسالة محجوبة".

وقُدمت الرسالة، المكتوبة على عجالة على ورقة صفراء من دفتر قانوني، من جانب محامي تارتاجليوني، ‌الذي شارك إبستين الزنزانة لنحو أسبوعين في يوليو 2019 عندما كانا محتجزين ⁠في سجن بمانهاتن.

وجاء في الرسالة، وفقا لصورة منها نُشرت في ملف المحكمة: "حققوا معي على مدى شهر، ولم يجدوا شيئا!!! لذلك أسفرت اتهامات عمرها 15 عاما عن ذلك".

وتضيف: "لمن دواعي السرور أن يكون المرء قادرا على اختيار الوقت لقول كلمة الوداع. ماذا ⁠تريدون مني أن أفعل؟ أن ‌أنفجر باكيا!! لا متعة في ذلك، والأمر لا يستحق!!".

واعترف إبستين في ولاية فلوريدا عام 2008 بتهمة ⁠استدراج قاصر لممارسة الدعارة، وهي إدانة أفضت إلى اتفاق قضائي مثير للجدل وعقوبة سجن قصيرة. واعتُقل ⁠مجددا في يوليو 2019 ووُجهت إليه تهمة الاتجار الجنسي بقاصرات، مع اتهامه بتجنيد فتيات قاصرات والاعتداء عليهن في نيويورك وفلوريدا.

واكتشفت الرسالة في يوليو 2019، بعد العثور على ⁠إبستين حيا في زنزانته بسجن في مانهاتن وعلى رقبته علامات، في واقعة وصفتها السلطات لاحقا بأنها محاولة انتحار على ما يبدو.

وتشير روايات علنية أدلى بها تارتاجليوني إلى أن الرسالة كانت موضوعة داخل كتاب في زنزانتهما المشتركة. وتوفي إبستين بعد عدة أسابيع، في 10 أغسطس آب 2019، في واقعة منفصلة صُنفت على أنها انتحار.

وذكر تارتاجليوني الرسالة في مقابلة عبر تدوين صوتي (بودكاست) العام الماضي، لكن المسألة حظيت باهتمام واسع بعد أن نشرت نيويورك تايمز تقريرا عن وجودها يوم الخميس الماضي.

وذكرت الصحيفة أن الرسالة لم يطلع عليها قط محققون ‌اتحاديون، ولم تكن موجودة ضمن ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين التي نشرتها وزارة العدل في السنوات القليلة الماضية.

وعند إصدار أمر رفع السرية، رفض القاضي المخاوف المتعلقة بالخصوصية مشيرا إلى وفاة إبستين والنقاش العام الواسع حول الرسالة المنسوبة له.