وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أدلى ترامب بهذا التصريح خلال مقابلة هاتفية، حيث بدا "متفائلًا بحذر" حيال فرص التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن اقتراب الطرفين من إطار تفاهم أولي.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تتوقع ردًا من إيران على مذكرة التفاهم خلال الساعات الـ48 المقبلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يقصد أن الاتفاق النهائي قد يحتاج إلى بضعة أيام إضافية بعد الرد الإيراني المتوقع.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد قال إن من الصعب قراءة موقف القيادة الإيرانية بدقة، في ظل تشتتها واختفاء بعض رموزها، محذرًا من أن الدول التي تنتهك العقوبات الأميركية ستواجه عقوبات ثانوية.

أما في طهران، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن المقترح الأميركي "لا يزال قيد الدراسة"، وإن إيران ستنقل موقفها إلى الجانب الباكستاني بعد تلخيص وجهات نظرها.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني أن الاستسلام "لمطالب أحادية" أمر مستحيل، بينما يواصل وزير الخارجية الإيراني محادثاته في بكين.