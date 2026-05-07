وقال غوركا إن ترامب وقّع الوثيقة، الثلاثاء، انطلاقًا من مبدأ أن "أميركا هي وطننا ويجب حمايته"، بحسب "رويترز".

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تعطي الأولوية لما وصفه بـ"تحييد التهديدات الإرهابية في نصف الكرة الغربي"، عبر شلّ عمليات الكارتيلات إلى الحد الذي يمنعها من إدخال المخدرات والعناصر البشرية وضحايا الاتجار إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الاستراتيجية تشمل أيضا التركيز داخل الولايات المتحدة على تحديد وتعطيل ما وصفها بـ"الجماعات السياسية العنيفة ذات الأيديولوجيات المعادية لأميركا أو الفوضوية".

وقال غوركا إن السلطات ستستخدم "كل الأدوات المتاحة دستوريًا" لرصد هذه الجماعات، وتحديد أعضائها، وتعقب صلاتها الدولية، واستخدام أدوات إنفاذ القانون "لشلّها عمليا قبل أن تؤذي الأبرياء أو تقتلهم".

كما أشار إلى أن مسؤولين أميركيين في مكافحة الإرهاب سيجتمعون، الجمعة، مع شركاء دوليين لبحث سبل تعزيز الجهود ضد التهديدات الإرهابية، خصوصًا تلك المرتبطة بإيران ومضيق هرمز.

وأكد غوركا أن الخطة ستشمل أيضًا جماعات يمينية متطرفة تحرض على العنف، إلى جانب مواصلة الضغط على ما وصفه بـ"الحركة المتشددة العالمية"، بما يشمل استهداف وتدمير تنظيمات مثل القاعدة.