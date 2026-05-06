وأضاف ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي "أجرينا محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق".

وتابع قائلا: "منعنا إيران من الحصول على سلاح نووي. لن يحصلوا على سلاح نووي، وقد وافقوا على هذا ضمن أمور أخرى".

وأشار إلى أن "معظم قادة إيران قتلوا ونحن انتصرنا".

وكان ترامب قد قد قال الأربعاء في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إنه سيمنح إيران أسبوعا للتوصل لاتفاق.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة، الأربعاء، قولها إن واشنطن تعتقد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع أن مسؤولَين أميركيَّين ومصدرين آخرين مطلعين أفادوا بوجود "مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا".

وتتوقع واشنطن ردا من طهران خلال الساعات الـ48 المقبلة، بحسب الموقع.

ووفق "أكسيوس"، فإن الاتفاق سيُلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز.

وأوضح "أكسيوس" أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن المصادر تشير إلى أن فرص إنجاز الاتفاق وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب".

وحسبما ذكرت المصادر لـ"أكسيوس" فإن المذكرة، التي تتكون من 14 نقطة، ستعلن وقف الحرب وبدء مفاوضات تمتد 30 يوما للتوصل إلى اتفاق تفصيلي بشأن البرنامج النووي وآلية فتح المضيق.

وأضافت أن المحادثات الجارية تُعد "الأقرب إلى الاتفاق منذ بدء الحرب"، رغم استمرار الخلافات بشأن مدة تعليق تخصيب اليورانيوم وآلية الرقابة على المنشآت النووية الإيرانية.

كما أشارت المصادر إلى أن واشنطن تبحث فرض نظام تفتيش معزز على المنشآت النووية الإيرانية، في مقابل تخفيف تدريجي للحصار البحري والعقوبات الاقتصادية.