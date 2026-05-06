وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5 حالات، من بينها حالتان لمسافرين جرى إجلاؤهما اليوم لتلقي العلاج، في وقت شهدت فيه الرحلة ثلاث حالات وفاة وإصابات حرجة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز"، ومقرها هولندا، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ثلاثة ركاب كانوا بانتظار النقل الطبي تم إجلاؤهم بالفعل من السفينة عبر طائرات مجهزة، إلى مراكز طبية متخصصة لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة.

وأشارت الشركة إلى أن حالتين من بين المصابين في وضع صحي حرج، بينما لم تظهر أعراض على الحالة الثالثة حتى الآن، رغم ارتباطها المباشر بأحد الركاب الذي توفي على متن السفينة في الثاني من مايو.

وفيما يتعلق بمسار الرحلة، أكدت الشركة أن الوجهة المقبلة للسفينة "إم/في هونديوس" ستكون جزر الكناري، مع استمرار التنسيق مع الجهات الصحية المختصة بشأن ترتيبات الوصول، وإجراءات الحجر الصحي، والفحوصات الشاملة لجميع الركاب.

وأضافت أن تفاصيل عودة الركاب إلى بلدانهم لا تزال غير محسومة، نظرًا لاعتمادها على التقييمات الطبية ونتائج الفحوصات المستمرة.

وفي تطور متصل، أعلن المكتب الفيدرالي السويسري للصحة العامة تسجيل إصابة مؤكدة بالفيروس لدى أحد الركاب الذين شاركوا في المرحلة الأولى من الرحلة بين أوشوايا وسانت هيلينا خلال أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج حاليًا في مستشفى جامعة زيورخ.

وأوضح أن زوجة المصاب، التي كانت برفقته خلال الرحلة، لم تظهر عليها أي أعراض حتى الآن، لكنها تخضع للعزل الذاتي كإجراء احترازي.

وتحوّلت رحلة "هونديوس" من مغامرة استكشافية إلى أزمة صحية عالمية، وسط متابعة دقيقة من السلطات الصحية الدولية، وترقب لمزيد من النتائج التي قد تحدد مسار التعامل مع هذا التفشي النادر.