وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، إن 6 شاحنات مغربية على الأقل أحرقها مقاتلو الحركة المتشددة على المحور الطرقي الرابط بين كوكي الزمال (الحدود الموريتانية) والعاصمة باماكو في خطوة يبدو الهدف منها تعزيز حصار المدن المالية ومنع توريد المواد الاستهلاكية والمؤن المستوردة عبر موانئ موريتانيا والسنغال وكذلك القادمة برا من المغرب عبر الأراضي الموريتانية.

وأظهرت مقاطع مصور نشرها صحفي موريتاني يقيم في منطقة الحدود وناشطون قيام مسلحي حركة "ماسينا" بإضرام النار وسط تكبير وتهليل وإطلاق نار على مخزن الوقود لهذه الشاحنات المغربية في بلدة جمجومه قبل إضرام النار فيها.

وحسب نفس المصادر، أظهرت مقاطع أخرى إحراق المسلحين لشاحنات سنغالية الثلاثاء قادمة من داكار على محور خاي/باماكو ، كما قام المسلحون قبل ذلك بإحراق شاحنتين موريتانيين كما سجلت إصابة أحد السائقين الموريتانيين بجروح طفيفة تلقى العلاج داخل الأراضي الموريتانية.

وأعلنت الحركات المسلحة حصارا على العاصمة باماكو لمنع إيصال المواد الغذائية والمؤن بعد الهجمات الدامية المتزامنة والمنسقة التي استهدفت باماكو ومدنا أخرى في مالي في 25 أبريل الماضي.