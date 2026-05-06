وأردف يقول في منشور على منصته "تروث سوشال": "بافتراض أن ‌إيران وافقت على ‌الالتزام ⁠بما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير، ⁠ستنتهي عملية ‌ملحمة الغضب الأسطورية ⁠بالفعل، وسيسمح الحصار الفعال ⁠بفتح مضيق هرمز أمام ​الجميع، ومن ⁠بينهم ​إيران".

و أضاف: "إذا لم توافق، سيبدأ القصف، ​وسيكون للأسف على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه ​من ‌قبل".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء التصعيد، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده "لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل" في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى إحراز "تقدم كبير" في مسار التفاوض، وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.