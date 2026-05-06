وفيما تعالت أصوات الصحافيين وهم يتسابقون مقاطعين بعضهم بعضا لتوجيه أسئلتهم إلى روبيو، كان فانس، خصمه المرجّح لنيل الترشيح الجمهوري لسباق البيت الأبيض المقبل، يشارك في حفل سياسي لجمع التبرعات في أوكلاهوما.

قال روبيو للصحافيين الذين كانوا يصيحون رافعين أيديهم للفت انتباهه، "هذه فوضى تامة!"، وإن بدا مستمتعا بالمؤتمر الذي عقده بدلا عن المتحدثة كارولاين ليفيت الغائبة في إجازة أمومة.

وبدا السياسي البالغ 54 عاما مسرورا بهذا الدور وهو يردّ على مجموعة واسعة من الاسئلة حول إيران وكوبا والصين، حتى أنه مازح الصحافيين أحيانا، ولو أنه صعّد النبرة قليلا حيال بعض الأسئلة، مذكرا بنبرة ترامب حين يهاجم إعلاميين خلال إحاطاته في البيت الأبيض.

ووصل الحدّ بروبيو، وهو معروف بأنه من محبّي موسيقى الراب، إلى استعارة اقتباسات من أغنية هيب هوب لفرقة "سايبرس هيل"، حين وصف قادة إيران بأنّهم "مجانين في عقولهم".

صعود حاسم؟

فهل تكون هذه لحظة الصعود الحاسم لروبيو في السباق لقيادة الحزب الجمهوري ما بعد ترامب، رغم أن استطلاعات الرأي تؤشر إلى تقدم فانس (41 عاما) بين الناخبين الجمهوريين؟

ولم يعلن أي من المسؤولين رسميا حتى الآن أنه يعتزم الترشح. وأكد روبيو أن نائب الرئيس صديق له، وأنه لن يخوض سباق 2028 إن كان فانس مرشحا.

كما لم يعيّن ترامب وريثه على رأس حركة "ماغا" المؤيدة له والتي تستمد اسمها من شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

لكن واشنطن تضجّ بتكهّنات متزايدة بأن الرئيس بات يميل بصورة متزايدة إلى روبيو، فيما انهارت حظوظ فانس في أسواق التوقعات خلال الأسابيع الأخيرة.

وإن كانت نشأة فانس في الفقر في إحدى مناطق "حزام الصدأ" الأميركي الذي عانى بشدة من تراجع النشاط الصناعي ومن تفشي إدمان الأفيون، من شأنها جذب قاعدة ترامب الشعبية، إلا أنّه وجد صعوبة أحيانا في التواصل مع الناخبين.

ولم يبدُ فانس يوما بعيدا عن موقع الحدث بقدر ما بدا الثلاثاء.

وبدأ نائب الرئيس رحلته الثلاثاء في أيوا، الولاية الصغيرة في الغرب الأوسط الأميركي والتي تؤدي دورا حاسما إذ تجري فيها أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري، وهي كانت أول ولاية دفعت ترامب إلى البيت الأبيض في 2016.

وفي أوكلاهوما، يصور حفل جمع التبرعات دور فانس البالغ الأهمية إلاّ أنه غالبا ما يتمّ تجاهله، كمسؤول جمع التمويل في اللجنة الوطنية الجمهورية، وهو دور يمكن ان يساعده على إحكام قبضته على حزب لم يتقبّله تماما إلى الآن.

كما توقف في أوهايو للإدلاء بصوته في انتخابات تمهيدية تنظمها الولاية التي كان ممثلا لها في مجلس الشيوخ.

ولا يزال فانس يثير الريبة لدى بعض أنصار الرئيس.

ففي 2016، شبّه ترامب بهتلر. كما حرص الجندي السابق في قوات المارينز والمعارض للتدخلات الأميركية في الخارج، على البقاء بعيدا عن التصريحات المتعلقة بالحرب التي أطلقها ترامب على إيران.

في المقابل، يُعدّ روبيو من صقور السياسة الخارجيّة المخضرمين، وحظي بإشادة ترامب بشأن العملية العسكرية في فنزويلا والحرب على إيران.

واختار ترامب إرسال روبيو للقاء البابا لاوون الرابع عشر هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، وليس فانس، الكاثوليكيّ المتديّن، وسط التوتر مع الفاتيكان بشأن إيران.

حتى حساب البيت الأبيض على إكس بدا وكأنه يميل الثلاثاء لصالح روبيو، إذ كتب تعليقا على مؤتمره الصحافي "وظيفة إضافية؟" ناشرا صورته على عشرات القنوات.

وإن كان هذا المؤتمر بمثابة اختبار لأداء روبيو في منصب الرئاسة، فهو فضّل عدم التطرق إلى ذلك، وهو يعرف جيدا أن عامين يساويان دهرا في السياسة.

كما أنه يذكر حتما أن هيلاري كلينتون، آخر شخص في منصبه ترشح للانتخابات، تلقت هزيمة مدوية أمام ترامب.

لذلك اكتفى بالاستمتاع بالأضواء في قاعة الإحاطات الصحافية في البيت الأبيض، بدون ذكر اي طموحات رئاسية.