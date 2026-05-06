وبحسب معلومات صادرة عن وزارة الدفاع التركية ووسائل إعلام محلية، طوّر الصاروخ مركز الأبحاث والتطوير التابع للوزارة، ويعمل بوقود يعتمد على رباعي أكسيد النيتروجين، كما يضم 4 محركات.

ويبلغ مدى الصاروخ نحو 6 آلاف كيلومتر، في حين تصل سرعة الصاروخ إلى نحو 25 ماخ.

وقالت وكالة الصناعات الدفاعية التركية إن "تركيا أخذت مكانها بين الدول القليلة التي تنتج صواريخ باليستية عابرة للقارات".

وجرى الكشف عن الصاروخ أمام حشد كبير من القادة العسكريين الأتراك، وبحضور وزير الدفاع يشار غولر، خلال معرض "ساها"، وهو معرض دفاعي وعسكري كبير في إسطنبول.

وقال غولر، الثلاثاء، إن "الذخائر الموجهة بدقة، المطورة وفق معايير الناتو، تزيد القدرات العسكرية للجيوش، بفضل الميزة التي توفرها من حيث الكلفة المنخفضة مقارنة بنظيراتها الأجنبية".

وأضاف: "في هذا العصر الذي أصبحت فيه الكلفة الاقتصادية سلاحا غير متماثل، لا تقدم تركيا لحلفائها أنظمة تسليح فقط، بل تقدم أيضا التكنولوجيا واقتصادا أمنيا مستداما".