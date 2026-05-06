ونقلت شبكة "أخبار الطلاب" الإيرانية عن مسؤولين محليين في محافظة هرمزجان، أن دويًا قويًا سُمع في الجزيرة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لطائرات مسيّرة صغيرة وطائرات استطلاع.

وأكدت السلطات أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي اصطدامات أو خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد إيران خلال الأسابيع الأخيرة تكرار عمليات اعتراض الطائرات المسيّرة، خصوصًا فوق العاصمة طهران، رغم سريان وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.