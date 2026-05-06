وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن قرار التعليق جاء بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، إلى جانب تحقيق تقدم ملحوظ نحو اتفاق شامل مع طهران.

وأشار إلى أن الحصار البحري سيظل قائمًا، مع تعليق العملية مؤقتًا لإتاحة الفرصة لاستكمال المفاوضات.

وكانت عملية "توجيه" السفن التي بدأت الإثنين قد شهدت تبادلًا لإطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية، إلى جانب هجمات صاروخية إيرانية، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن العديد من تفاصيل المبادرة لا تزال غير واضحة، خاصة ما يتعلق بآلية توجيه السفن دون مرافقة مباشرة.

عبور محدود للسفن

وأظهرت بيانات ملاحية أن عددًا محدودًا من السفن تمكن من عبور المضيق، في ظل استمرار المخاطر، مقارنة بنحو 130 سفينة كانت تعبر يوميًا قبل اندلاع الأزمة.

وأبدت شركات شحن عالمية ترددًا في استخدام المسار، معتبرة أن الضمانات الأمنية الأميركية لا تزال غير كافية في ظل التوترات المستمرة.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن العملية تشمل دعمًا عسكريًا كبيرًا، يتضمن مدمرات صواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة ونحو 15 ألف جندي، بهدف تأمين الملاحة.

تحذيرات إيرانية

في المقابل، حذّرت طهران السفن من عبور المضيق دون تنسيق مع قواتها، معتبرة أن التحركات الأميركية قد تعرض الملاحة للخطر.

وتعكس هذه التطورات هشاشة الهدنة بين الطرفين، وسط تداخل المسارات العسكرية والدبلوماسية، وتزايد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.