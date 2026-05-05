وقال روبيو خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض: "لقد انتهت العملية، وكما أبلغ الرئيس (دونالد ترامب) الكونغرس، فقد فرغنا من تلك المرحلة منها"، مضيفا: "حققنا أهداف تلك العملية".

وتابع قائلا: "نحن ننتقل الآن إلى مشروع الحرية"، في إشارة إلى مبادرة ترامب لتأمين مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وأوضح قائلا: "هذا هو ما نحن بصدده الآن، أما ما قد تؤدي إليه هذه الخطوات في المستقبل، فهو أمر لا يزال في دائرة التكهنات".

وكان البيت الأبيض أبلغ الكونغرس الأسبوع الماضي بأن الأعمال العدائية ضد إيران "أُنهيت"، وذلك مع بلوغها عتبة الستين يوما التي كانت ستتطلب الحصول على تفويض رسمي من المشرعين.

ومع ذلك، لم يستبعد ترامب استئناف حملة القصف في حال انهارت المفاوضات أو إذا انتهكت إيران وقف إطلاق النار الحالي.

ووفقما ذكر روبيو فإن التساؤلات المتعلقة ببرنامج إيران النووي بما في ذلك مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب "سيتم حلها من خلال المفاوضات".

واختتم روبيو تصريحاته قائلا: "فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن الرئيس كان واضحا في أن جزءا من عملية التفاوض يجب ألا يقتصر على مسألة التخصيب فحسب، بل يجب أن يشمل أيضا مصير تلك المواد الموجودة في أماكن عميقة للغاية".

ومضيق هرمز في حكم المغلق منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، مما أحدث اضطرابات دفعت أسعار السلع الأولية إلى الارتفاع في أنحاء العالم.

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، الذي ‌يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية، بتهديدها ‌بزرع ألغام وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ وزوارق حربية.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ومرافقة السفن التجارية خلال عبورها.