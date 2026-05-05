ونقلت وكالة ‌الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن إدارة الإطفاء قولها إن ‌الحريق "جرى احتواؤه ‌إلى حد كبير".

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية بأن سبب الحريق لم يتضح بعد.

ونشرت ‌وسائل إعلام إيرانية، منها ‌وكالة ⁠فارس، مقطع فيديو يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.

وتسنى ⁠لرويترز ‌التحقق من موقع الحريق من ⁠خلال المباني والأعمدة والأشجار وتخطيط الطرق ⁠حول المركز التجاري والتي تطابقت مع الصور الأرشيفية ⁠وصور الأقمار الاصطناعية للمنطقة.

وتأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل تزايد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة، عقب تبادل إطلاق النار بين الجانبين الإثنين.