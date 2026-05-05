وقال روبيو للصحفيين يوم الثلاثاء: "سيفعلون بالعالم من خلال السلاح النووي تماما ما يفعلونه الآن بمضيق هرمز".

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأميركيين أن الرئيس دونالد ترامب يجد أنه من "المحير" ألا يرى الجميع أن ذلك يمثل "نتيجة غير مقبولة ومخاطرة لا يمكن القبول بها".

وبشأن المفاوضات قال روبيو: "ليس من الضروري أن يكون لدينا اتفاق مكتوب بالفعل"، مضيفا: "لكن يجب أن نصل إلى حل دبلوماسي يحدد بوضوح تام المواضيع التي هم مستعدون للتفاوض حولها، ومدى التنازلات التي يعتزمون تقديمها في البداية لجعل هذه المحادثات ذات جدوى".

وذكر روبيو أنه على الرغم من أن إيران "لطالما صرحت بأنها لا تريد سلاحا نوويا.. إلا أنهم ببساطة لا يعنون ما يقولون".

واتهم طهران "بالقيام بكل الخطوات" التي تتخذها أي دولة إذا كانت "تسعى لامتلاك برنامج أسلحة نووية"، لافتا في هذا الصدد إلى جهود إيران لتطوير "صواريخ بعيدة المدى" وبنائها لأجهزة طرد مركزي تحت الأرض لأنشطة التخصيب.

وقال روبيو إن أمام طهران الآن فرصة "لتوضيح" أنها لا ترغب في امتلاك سلاح نووي.