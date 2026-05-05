وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" التي تتخذ من هولندا مقرا لها في إفادة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "سيتم تنفيذ عملية الإجلاء الطبي لشخصين يحتاجان إلى رعاية طبية عاجلة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الراكب الذي توفي في 2 مايو، باستخدام طائرتين متخصصتين في الإجلاء الطبي".

وأوضحت أن "الطائرتين توجهتا بالفعل في طريقهما إلى الرأس الأخضر، حيث ترسو السفينة قبالة سواحلها في المحيط الأطلسي، ومن هناك سيتم نقل المرضى إلى هولندا".

وسبق أن أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السفينة تنتظر المساعدة قبالة سواحل الرأس الأخضر في المحيط الأطلسي، بعد وفاة 3 ركاب وإصابة 3 آخرين في حالة حرجة، جراء تفش مشتبه به لفيروس "هانتا" النادر.

وعن الوجهة المقبلة للسفينة، أشارت الشركة إلى أنه "بمجرد نقل هؤلاء الأشخاص الثلاثة بأمان من على متن السفينة وبدء انتقالهم إلى هولندا، ستبدأ السفينة هونديوس في إعادة تموضعها".

وتشير الخطة الحالية إلى توجه السفينة التي تنقل ركابا معظمهم من البريطانيين والأميركيين والإسبان، نحو جزر الكناري، إما "غران كناريا" أو "تينيريفي"، وهي رحلة تستغرق نحو 3 أيام إبحار، وفق الشركة المشغلة، التي أكدت أن "المشاورات لا تزال جارية مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور اعتماد خطط نهائية وواضحة".

وبدأت السفينة "هونديوس" رحلتها قبل 3 أسابيع وعلى متنها 149 شخصا وتوقفت في القطب الجنوبي ومواقع أخرى قبل أن ترسو قبالة ساحل الرأس الأخضر.

وفيما يتعلق بالتحقيقات بشأن سبب انتقال العدوى بفيروس "هانتا"، قالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" إن "التحقيقات لا تزال متواصلة بشأن سبب انتشار الحالة المرضية، وما إذا كان هناك أي ارتباط محتمل بين الحالات المختلفة".

وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة التأهب والوقاية من الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوف، أن "فيروس هانتا ينتقل بالأساس إلى البشر عبر القوارض (عبر الفضلات أو البول)، إلا أن منظمة الصحة العالمية تحقق في احتمال انتقال العدوى بين البشر على متن السفينة".

ووفقا لـ"فان كيركهوف"، يشتبه في أن أول حالة إصابة قد تكون قد التقطت الفيروس على الأرجح قبل صعودها إلى السفينة.