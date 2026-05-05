وقال ستارمر: "قلبي مع المتضررين من تفشي فيروس هانتا على متن السفينة إم في هوندوس".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم الرعايا البريطانيين على متن السفينة، ونضع خططا لضمان سفرهم الآمن لمواصلة رحلتهم. لا يزال الخطر على عامة الناس منخفضا للغاية، وحماية الشعب البريطاني هي أولويتنا الأولى".

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم إدراج حوالي 19 مواطنا بريطانيا كركاب على متن السفينة، التي كانت تبحر من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، بالإضافة إلى 4 من أفراد الطاقم البريطانيين.

ويوجد راكب بريطاني وفرد من الطاقم البريطاني من بين الذين أصيبوا بالمرض في هذا التفشي المشتبه به على متن السفينة السياحية "إم في هوندوس" التي ترفع علم هولندا.

وتتواجد السفينة قبالة سواحل الرأس الأخضر، حيث من المأمول أن يتم الإخلاء الطبي لفرد الطاقم البريطاني، جنبا إلى جنب مع زميل هولندي وأحد الركاب، وتقود السلطات الهولندية خطط الإخلاء.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة 3 أشخاص وإصابة بريطاني بحالة حرجة، وسط رفض سلطات الرأس الأخضر السماح لهم بالنزول.