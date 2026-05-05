وقالت شيرين أردكاني في مؤتمر صحافي عقدته لجنة دعم محمدي في باريس، "لم نشعر قط بمثل هذا الخوف على حياة نرجس، قد تفارقنا في أي لحظة".

ونقلت الناشطة الإيرانية بشكل عاجل من السجن إلى مستشفى في شمال غرب إيران، بعد تدهور وصفته بـ"الكارثي" في حالتها الصحية.

وذكرت مؤسسة نرجس محمدي، أن محمدي تعرضت لنوبتين من فقدان الوعي التام، إضافة إلى أزمة قلبية حادة، بعد أن أصيبت بإغماء مرتين داخل سجن زنجان.

وكانت محمدي التي نالت نوبل للسلام العام 2023 تقديرا لأكثر من عقدين من نضالها الحقوقي، أُوقفت في كانون الأول/ديسمبر في مدينة مشهد شرق البلاد بعد انتقادها السلطات الإيرانية