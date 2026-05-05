وفق وثائق تصميم تقنية سربت على منصة "ويبو" في الصين، ونقلها موقع "ديفانس بلوغ" يبلغ طول الصاروخ أقل من 4 أمتار وقطره أقل من 0.85 متر وهي أبعاد يرجح أنها اعتمدت بسبب صغر حجم مخازن الأسلحة الداخلية للطائرات الصينية المقاتلة من الجيل الخامس.

وتحتوي طائرة "جي-20" الشبحية وطائرة "جي-35" المخصصة لحاملات الطائرات على مخازن أسلحة داخلية بهدف الحفاظ على قدرتها على التخفي وتجاوز الرادارات.

ويتميز الصاروخ ببنية تقليدية، وجناح ثابت، وهيكل مدمج، وأجنحة موازية، وذيل على شكل حرف V، وفوهتي عادم مسننة من الخلف بهدف تفتيت انعكاسات الرادار.

ويؤدي الذيل على شكل V في دورا مزدوجا ويوفر التحكم في الطيران، وحجب البصمة البصرية والحرارية عن أجهزة الاستشعار تحت الحمراء التي قد ترصدها الصواريخ من الأسفل.

أما نظام تقليل البصمة الحرارية فهو الجانب الأكثر تعقيدا في التصميم إذ وضع المصممون 4 فوهات تبريد موزعة في العادم لحقن الهواء البارد في العادم.

وتبلغ سرعة الطيران الانسيابية للصاروخ 0.71 ماخ وسرعة قصوى تبلغ 0.5 ماخ ويصل مداه إلى 1330 كلم.

اختار المصممون الصينيون سرعة دون الصوتية لأنها تسمح بالتخفي وتقليل البصمة الحرارية عكس الصواريخ فوق الصوتية التي تولد حرارة أكبر وصوتا أكبر، وفق "ديفانس بلوغ".

يقارن النص بشكل مباشر بين هذا الصاروخ وصاروخ AGM-158C الأميركي، الذي يعد السلاح الرئيسي المضاد للسفن منخفض البصمة لدى الولايات المتحدة، غير أنه طويل جدا بحيث لا يمكن وضعه داخل المخازن الداخلية لطائرتي "إف-35" أو "إف-22"، ما يجبر على حمله خارجيا الشيء الذي يكشف المقطع الراداري للطائرة أثناء الاقتراب من نقطة الإطلاق.

أما الصاروخ الصيني، بطوله الذي يقل عن 4 أمتار، فيحل هذه المشكلة عبر تمكين الطائرات الشبحية من حمله داخليا، ما يسمح للطائرة والسلاح معا بالحفاظ على التخفي الكامل من لحظة الإطلاق وحتى الوصول إلى الهدف. هذا الفارق يسفر عن عدم تكافؤ مباشر في كيفية استخدام الأساطيل الجوية الشبحية لدى البلدين في سيناريوهات القتال البحري عالي المستوى.

وتستطيع كل طائرة "جي-20" من أصل 200 وحدة تملكها الصين حمل صاروخين، ويمكن من مهاجمة الأهداف مع تقليل التهديد المحتمل، إذ يمكن إطلاقه خارج مدى معظم أنظمة الدفاع الخاصة بحاملة الطائرات الأميركية مع تقليل الإشارات التي تسمح بكشفه واعتراضه.