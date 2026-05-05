وأعلنت شركة CycloKinetics، التي تعمل مع وزارة الحرب منذ 15 عاما، نفسها ككيان دفاعي متخصص، وكشفت منتجها الجديد الثلاثاء، ووصف الرئيس التنفيذي والمؤسس موكوند كارانجيكار هذا التحول بأنه "النتيجة الطبيعية لمسار امتد 15 عاما بدأ من البحث العلمي وتطور إلى تصنيع على نطاق واسع"، وفق ما نقله موقع "ديفانس بلوغ".

وأكدت الشركة مشاركتها في عمليات حية داخل القوات البرية الأميركية والقوات البحرية والقوات الجوية، مضيفة أن منتجاتها تستخدم في عدة منصات.

وقدمت الشركة ثلاثة أنواع من الوقود المتقدم صممت جميعها كبدائل مباشرة للوقود المستخدم حاليا في المجال العسكري.

CycloJP: يحل محل وقود الطيران التقليدي مثل Jet A وJP-5 وJP-8 وJPTS في الطائرات المأهولة وغير المأهولة. ويوفر، بحسب الشركة، استقرارا حراريا أعلى، وأداء أفضل في درجات الحرارة المنخفضة، وارتفاعا في سقف العمليات لمهام الارتفاعات العالية.

CycloRP: مخصص لقطاع الصواريخ كبديل لوقود RP-1 وRP-2 السائل، ويقدم كثافة طاقة حجمية وكتلية أعلى، ما يسمح بحمولات أكبر لكل إطلاق، إلى جانب احتراق أنظف وتقليل السخام، مما يدعم إعادة استخدام المحركات وتقليل أعمال الصيانة.

CK-10: موجه للصواريخ كبديل جديد لوقود JP-10، ويعزز المدى ومسافة “الاستناد” عبر كثافة طاقة وأداء احتراق أعلى.

وأكدت الشركة أن هذه البدائل لا تتطلب إحداث أي تغييرات في بنية الدفع، ما يعني أن الطائرة أو الصاروخ يمكنه تحقيق أداء أعلى عبر تزويده بوقود أكثر كفاءة دون الحاجة إلى تغيير المحرك أو إعادة تصميم أنظمة دفع جديدة.

ويمتلك الجيش الأميركي أسطولا ضخما من الطائرات والصواريخ التي بنيت وفق مواصفات وقود دقيقة، ويحتاج تغيير أنظمة الدفع فيها لعقود من الزمن ومئات المليارات من الدولارات.

ويمنح هذا المنتج للبنتاغون إمكانية استبدال الوقود العادي بالوقود المتقدم لتحسين الأداء واستخدامه في المنصات الحالية دون انتظار اكتمال برامج الطائرات الجديدة.

ويركز الجيش على توسيع مدى وقدرات منصات الضرب والاستطلاع في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، حيث المسافات الشاسعة والقواعد القليلة، ما يعني أن زيادة مدى الطائرات الحالية عبر تزويدها بالوقود بدلا من إعادة تصميم الهياكل يمثل قيمة عملياتية حقيقية.