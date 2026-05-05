وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي أن العملية الأميركية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، ​مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول ‌في صراع.

وقال إن "مشروع الحرية دفاعي بطبيعته ومحدود ‌النطاق ‌ومؤقت وله مهمة واحدة وهي حماية السفن التجارية البريئة من العدوان الإيراني. لن تحتاج القوات الأمريكية ‌إلى دخول االمياه الإقليمية أو ‌المجال ⁠الجوي الإيراني. هذا ليس ضروريا، نحن لا نسعى إلى القتال".

ودشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ⁠العملية، ‌التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، ⁠الاثنين في لمساعدة السفن وأطقمها التي لا تزال محتجزة في مضيق هرمز، وتعاني نقصا في الغذاء وإمدادات أخرى.

والاثنين، أعلن الجيش الأميركي أنه أغرق ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية في مضيق هرمز. وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن مروحيات عسكرية أميركية أغرقت ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية في مضيق هرمز.