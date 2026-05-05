وذكرت القيادة الجنوبية بالجيش الأميركي أنه لم يصب أي من أفرادها بسوء في العملية. ووصفت القتلى بأنهم "رجال إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون تقديم تفاصيل.

وجاء في بيان للقيادة الجنوبية الأميركية أنه "في الرابع من مايو، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية، الجنرال فرانسيس دونوفان، نفّذت فرقة العمل المشتركة ’الرمح الجنوبي‘ ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة".

وأضاف البيان "وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في منطقة الكاريبي، وأنها كانت تمارس عمليات تهريب مخدرات. وقتل اثنان من تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية. ولم تصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".

وتستنكر جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

أما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتقول إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".