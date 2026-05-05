وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها ستشارك في محادثات دولية لضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب.

وأضافت الوزارة في بيان "سيتسنى تحديد السبب الدقيق للحادث بعد سحب السفينة وتقييم الأضرار التي لحقت بها".

وسابقا، اليوم الثلاثاء، أفادت السلطات في كوريا الجنوبية باندلاع حريق من جراء انفجار على متن سفينة كورية في مضيق هرمز.

وأشارت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أنها تتواصل بشكل وثيق مع الدول المعنية للتحقق من سبب الحريق وتفاصيل الأضرار التي لحقت بالسفينة الكورية كما أكدت الخارجية الكورية الجنوبية أن 24 من أفراد الطاقم كانوا على متن السفينة.

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء بأنه تم إخماد حريق على متن سفينة تابعة لشركة الشحن الكورية الجنوبية "إتش إم إم" في مضيق هرمز، وذلك عقب انفجار وقع على متنها.

وقالت الشركة، بحسب ما نقلت يونهاب، إن طاقم السفينة احتاج نحو 4 ساعات لإخماد النيران.