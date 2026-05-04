وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إن مروحيات عسكرية أميركية أغرقت ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية في مضيق هرمز.

وقال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب صغيرة على سفن تتولى الولايات المتحدة حمايتها في مضيق هرمز.

وأضاف كوبر، خلال مؤتمر صحفي إنه تم التغلب على "كل واحد" من التهديدات.

وفي اتصال هاتفي مع صحفيين، رفض كوبر القول ما إذا كان وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة قد انتهى أم لا، لكنه أشار إلى أن إيران هي التي "بدأت سلوكا عدوانيا" في مضيق هرمز يوم الاثنين.

وقال كوبر إن الجيش الأميركي يعمل كقوة دفاعية "لتوفير دفاع واضح للغاية عن السفن التجارية".

وتابع كوبر: "هذا ما نركز عليه. ما رأيناه هذا هو أن إيران بدأت سلوكيات عدوانية. وسنرد على ذلك ببساطة".