وانطلق القمر على متن صاروخ "فالكون 9" التابعة لشركة "سبيس إكس"، من قاعدة "فاندنبورغ" الفضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية، ووصل إلى مدار منخفض.

وصنعت شركة "بلانيت لابس" الأميركية القمر الاصطناعي الذي أطلقته السويد، بهدف التقاط صور عالية الدقة من مداره، وسيستخدمه الجيش السويدي لمراقبة مناطق العمليات، بما في ذلك المناطق التي كان من الصعب أو المستحيل مراقبتها، مثل القطب الشمالي الذي اكتسب أهمية استراتيجية كبيرة خاصة مع تضعف تحديات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مراقبة تلك الرقعة، وتزايد اهتمام الولايات المتحدة والصين وروسيا بها.

وحسب موقع "ديفنس بلوغ"، حضر قائد سلاح الفضاء في الجيش السويدي أندرس سوندمان عملية الإطلاق، والتقى مسؤولين من قوات الفضاء الأميركية، في إشارة إلى التعاون الوثيق بين واشنطن وستوكهولم لتشغيل هذا القمر قبل الموعد المخطط له بسنوات.

ووصف سوندمان الإطلاق بعبارات مباشرة في البيان الرسمي للقوات المسلحة السويدية، قائلا: "توسعنا في المجال الفضائي بوتيرة قياسية. لدينا الآن قدرة وطنية وأنظمة خاصة بنا في الفضاء. هذا يمنحنا صورة أفضل عن مجال عملياتنا، بما في ذلك المناطق التي يصعب مراقبتها مثل القطب الشمالي، والمناطق التي لم نكن قادرين على مراقبتها سابقا. هذا يخلق ظروفا أفضل لقدرات الدفاع السويدية وقدرات حلف الناتو، ويساهم في قدرتنا على كشف التهديدات ومواجهتها على مسافات بعيدة".

وذكر بيان القوات المسلحة السويدية أن برنامج القمر الاصطناعي انتقل من مرحلة الفكرة إلى التشغيل قبل الموعد المحدد عام 2030، بفضل التنسيق بين الوكالات الدفاعية السويدية.

وتعمل القوات المسلحة السويدية على إنشاء مركز لعمليات الفضاء بهدف قيادة الأقمار الاصطناعية، وإنتاج صور شاملة وتحويلها إلى معلومات استخباراتية قابلة للاستخدام، ودمج كل هذه العمليات في نظام الناتو الاستخباراتي.

وأكد سوندمان على ذلك، قائلا: "من خلال امتلاكنا قمرا اصطناعيا خاصا للاستطلاع والمراقبة، تعزز القوات المسلحة السويدية القدرة العملياتية لحلف الناتو عبر الإسهام في الوعي المشترك وجمع المعلومات الاستخباراتية".

واعتبر أن "التهديد القادم من الفضاء في مجال الاستطلاع والمراقبة ملموس، لكن من خلال بناء صورة للوعي الفضائي نحصل على فهم أفضل لهذا التهديد وكيفية مواجهته".