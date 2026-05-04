ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" عن ركاب أنهم طُلب منهم البقاء على متن السفينة "في انتظار الموافقة" على النزول.

وأشار راكب تركي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن صديقه الإيرلندي يتلقى العلاج في جنوب إفريقيا، مؤكدا أن حالته تتحسن.

وقال الراكب: "عادة لا يكون انتقال العدوى بين البشر شائعا، لكننا في وضع معقد جدا. نرجو أن تبقونا في دعائكم. سنكمل عبور المحيط، ومن المرجح أن نتجه إلى جزر الكناري".

في العام الماضي، تراوحت أسعار الرحلة الكاملة على السفينة بين 12500 يورو لسرير في مقصورة مشتركة مع ركاب آخرين، و40000 يورو (35000 جنيه إسترليني، 48000 دولار) لأفخم مقصورة خاصة، وفق الصحيفة.

وأفادت رسالة وزعتها شركة أوشن وايد إكسبيديشنز على الركاب بأنها تنتظر موافقة سلطات الرأس الأخضر، مشيرة إلى أن الأولوية ستُمنح للحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

وجاء في الرسالة: "كما تعلمون، نحن نتعامل مع عدة حالات لفيروس غير محدد"، مضيفة أنه "خلال الليل، توفي أحد الضيوف الذي ظهرت عليه أعراض شديدة".

وأكدت أنه "في هذه المرحلة، لا نملك تصريحاً من سلطات الرأس الأخضر للنزول".

ودعت الشركة الركاب إلى "اتباع أفضل الممارسات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد، وتقليل التواصل مع الآخرين"، مؤكدة أنها تمارس الضغط "عبر جميع القنوات المتاحة، بما في ذلك على المستوى الدبلوماسي"، لتوفير الرعاية العاجلة وضمان دعم الركاب ضمن إجراءات فحص صحي مناسبة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن ست حالات مشتبه بها لعدوى فيروس هانتا سُجلت على متن السفينة إم في هونديـوس، التي كانت تبحر من أوشوايا في الأرجنتين إلى الرأس الأخضر.

وأكدت المنظمة وفاة 3 أشخاص على متن السفينة، بينهم زوجان هولنديان يبلغان 70 و69 عاما، بينما نقل رجل بريطاني (69 عاماً) إلى جوهانسبرغ حيث يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقالت المنظمة مساء الأحد، إنها "على علم بحالات مرض تنفسي حاد شديد على متن سفينة سياحية تبحر في المحيط الأطلسي"، مضيفة أنها تحقق في ست حالات مشتبه بها، مع تأكيد إصابة واحدة مخبرياً.

ووفق مواقع تتبع السفن، كانت إم في هونديـوس قبالة ميناء برايا، عاصمة الرأس الأخضر، الأحد. وتستوعب السفينة نحو 170 راكباً ويعمل عليها نحو 70 من أفراد الطاقم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تراقب عن كثب التقارير عن تفشٍ محتمل لفيروس هانتا على متن السفينة، مؤكدة استعدادها لدعم المواطنين البريطانيين، وأنها على تواصل مع شركة الرحلات والسلطات المحلية.