وقالت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم أن طهران أعدمت 3 رجال شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة شهدتها البلاد في يناير الماضي.

وكانت السلطة القضائية في إيران أعلنت، أمس الأحد، تنفيذ عملية إعدام جديدة لرجل أدين بتهمة "الإفساد في الأرض" خلال الاحتجاجات التي وقعت في البلاد بين ديسمبر ويناير.

وأورد موقع ميزان التابع للسلطة القضائية: "تم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محراب عبد الله زاده هذا الصباح بعد استكمال الإجراءات القانونية".

وأشار الموقع إلى أن عبد الله زاده أوقف إلى جانب آخرين في موقع تظاهرة في أورمية (شمال غرب)، حيث قتل مزارع بعد أن اعتدى عليه "مثيرو شغب" بالعنف الشديد.

وحُكم على زاده بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.

وحُكم على متهمين آخرين، وكلاهما قاصران، بالسجن.